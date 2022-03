CET-ul a fost nevoit sa reduca temperatura agentului termic, dar unii consilieri nu accepta ca municipalitatea sa plateasca gazul in avans

Temperaturile de afara au scazut simtitor in ultima vreme, iar la noapte se asteapta ca acestea sa ajunga la -7 grade Celsius. Din pacate, in ultimele zile, clientii CET-H au putut observa ca temperatura agentului termic furnizat populatiei a scazut de asemenea. Motivul? Explozia pretului gazelor. Astfel in case si apartamente este din ce in ce mai rece, multi aradeni fiind nevoiti sa apeleze la surse alternative, cum ar fi caloriferele electrice sau chiar diverse improvizatii pentru a avea o ... citeste toata stirea