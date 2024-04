CET-ul da din nou drumul la caldura / UPDATE: Pana cand am putea sa avem din nou caloriferele calde

Racirea vremii se simte in buzunarele aradenilor conectati la CET. Asta, in conditiile CET-H a anuntat ca da din nou drumul la caldura."Avand in vedere evolutia temperaturilor exterioare pentru zilele urmatoare precum si Regulamentul pentru furnizarea si utilizarea energiei termice, anuntam consumatorii racordati la sistemul centralizat de termoficare al Municipiului Arad, reluarea furnizarii energiei termice pentru incalzire incepand de ... citește toată știrea