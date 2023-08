Determinarea unui salariu ideal pentru a trai decent in Romania depinde de mai multi factori, inclusiv unde locuiti, stilul de viata, cheltuielile personale, nivelul de confort dorit si alte nevoi individuale. Cu toate acestea, robotul ChatGPT a putut oferi o orientare generala, iar cifrele pot fi diferite in functie de circumstante, scrie dcnews.ro.In medie, pentru a trai decent in Romania, un salariu lunar net de ... citeste toata stirea