Chindris va fi amendat pentru eliminarea din meciul UTA - FCSB

Zis si facut, moment in care Chindris a intrebat "ce am facut?". Cum raspunsul nu a venit, fotbalistul l-a aplaudat pe arbitru, moment in care Cojocaru a scos al doilea cartonas galben si apoi pe cel rosu, eliminandu-l pe aradean.Un gest incredibil al utistului, atata timp cat fotbalistul lui FCSB, Rachid Bouhenna a fost eliminat cu cinci minute inainte, pentru acelasi gest, aplauze la adresa arbitrului.Se vede si din fotografie, unul din capitanii echipei UTA, Florin Iacob ii reproseaza ... citeste toata stirea