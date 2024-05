Ciclonul care a maturat Europa ajunge in Romania. Val de ploi si vijelii in tara. Meteorologul Mihai Hustiu anunta unde loveste urgia

Ciclonul care a facut ravagii in Europa ajunge si in Romania! Meteorologii anunta ca zilele urmatoare vor fi ploi abundente, vijelii, grindina si vant puternic in mai multe zone ale tariiMeteorologul Mihai Hustiu a vorbit la Realitatea PLUS despre prognoza meteo pentru perioada urmatoare. Vom avea parte de instabilitatea atmosferica si ploi:"Ne asteptam ca instabilitatea atmosferica sa fie mai pronuntata in zilele urmatoare. Astazi, deocamdata, vorbim de innorari si ploi slabe in ... citește toată știrea