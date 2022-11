Cincisprezece migranti ascunsi printre piese de mobilier, depistati la Nadlac II

La Nadlac II, au fost depistati cincisprezece migranti din Turcia si Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare.In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera pe sensul de iesire din tara, doi cetateni turci, ambii conducand ansambluri rutiere inmatriculate in Turcia. Soferii transportau, conform documentelor de insotire a marfii, mobilier si granule din ... citeste toata stirea