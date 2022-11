Cine este noul presedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Vest

Consiliul pentru Dezvoltare Regionala are un nou presedinte. Conform statutului CDR Vest, presedintele si vicepresedintele nu pot fi reprezentanti ai aceluiasi judet. Cele doua functii sunt indeplinite, prin rotatie, pentru cate un mandat de un an, de catre presedintii consiliilor judetene.Presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, ii urmeaza in functie lui Romeo Dunca, omologul sau din Caras-Severin. De asemenea, membrii CDR au aprobat alocarea bugetara pentru Programul Regional Vest ... citeste toata stirea