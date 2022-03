Cine salveaza centrul Aradului?

ARAD. Tot mai multe propuneri legate de investitii in centrul orasului, dar tot mai putina consultare cu aradenii si specialistii. Proiectele, cel putin cele de pe hartie, sunt trantite de administratia locala aradeana fara o minima consultare cu cei pe care ii vizeaza direct sau cu urbanisti, arhitecti, peisagisti. Pare ca totul se face dupa ureche sau doar ca sa fie facut. In atare conditii, Aradul nu pare ca stie pe ce drum o ia in privinta dezvoltarii orasului, sau daca macar se indreapta ... citeste toata stirea