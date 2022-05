Cine sunt pensionarii care vor primi 700 lei in plus. Ministrul Muncii, Marius Budai, detalii despre cum si cand vor fi dati banii

Guvernul a anuntat un ajutor financiar in valoare de 700 de lei pentru pensionarii care primesc o suma lunara mai mica de 2.000 de lei. Masura face parte din nou pachet de masuri sociale si economice "Sprijin pentru Romania", anuntat de premierul Nicolae Ciuca.Marius Budai, ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, a anuntat ca pensionarii din Romania cu venituri de sub 2.000 lei vor primi un sprijin financiar in valoare de 700 lei. Ajutorul financiar va fi acordat o singura data in luna ... citeste toata stirea