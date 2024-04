Cine sunt romanii care apar in clasamentul celor mai bogati oameni din lume

Prestigioasa publicatie Forbes a facut un nou clasament al miliardarilor lumii. In top apare si numele a sase romani.Romania are sase reprezentanti in clasamentul miliardarilor lumii publicat marti de revista Forbes: Daniel Dines, Ion Tiriac, fratii Dragos si Adrian Paval, Ion Stoica si Matei Zaharia. Averile lor insumate totalizeaza 10,6 miliarde de dolari, scrie comisarul.ro.Cel mai bogat roman este Daniel Dines, in varsta de 52 de ani, cofondatorul si CEO-ul companiei din domeniul ... citește toată știrea