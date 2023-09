Arad. Consilierii locali, intruniti luni dimineata in sedinta extraordinara a Consiliului Local Municipal au aprobat, printre altele, si proiectul "privind transmiterea in folosinta a cinematografului Dacia aflat in proprietatea publica a Municipiului Arad si in administrarea Centrului Municipal de Cultura Arad."In raportul serviciului de specialitate, oportunitatea adoptarii acestei hotarari este argumentata astfel: "Administrarea cinematografelor implica din partea Centrului Municipal de ... citeste toata stirea