In sfarsit, un politician are curajul sa puna punctul pe i: bucata de autostrada care lipseste intre Margina si Holdea si care "rupe" in doua autostrada Nadlac-Sibiu este o rusine nationala. Invitat la televiziunea Digi24, Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a anuntat ca, din fericire, desi cu mare intarziere, lucrarile la acel ciot de autostrada, lung de aproximativ 10 kilometri, sunt in linie dreapta, mai ales ca finantarea este asigurata prin Programul National de Redresare si ... citeste toata stirea