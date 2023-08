P(r)oza zilei: Cipri, baba si torogoata- intru apararea lui Gheboasa, a muzicii trap si a libertatii de exprimarePe vremea tineretii mele, cand locuiam in satul Prunisor (cu nume predestinat!) si eram un asiduu consumator de tuica, mergeam cu sfintenie in fiecare toamna la "Caldarea" din sat si ajutam dupa puterile mele la operatiunea magica de transformare a prunelor in vinars (intors) de 51 de grade, explicandu-le consatenilor mei ca pentru norocul nostru de a avea pe Planeta Pamant aceasta ... citeste toata stirea