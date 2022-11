CJA a stabilit pretul mediu al produselor agricole

Consiliul Judetean Arad a stabilit preturile medii ale produselor agricole care vor fi luate in calcul la evaluarea arendei exprimata in natura in anul 2023, in judetul Arad.Astfel, preturile medii ale produselor agricole care vor fi luate in calcul la evaluarea arendei exprimata in natura in anul 2023, in judetul Arad sunt:Nr.crt.Denumire produsUMPret mediuCEREALEGRAULEI/KG1,40ORZLEI/KG1,30PORUMB BOABELEI/KG1,30CARTOFLEI/KG2,50FASOLE BOABELEI/KG8, ... citeste toata stirea