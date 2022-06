CJA cedeaza comunei Peregu Mare un teren de peste sase mii de metri patrati

Consilierii judeteni au aprobat trecerea din domeniul public al judetului in domeniul public al comunei Peregu Mare a unui teren in suprafata de 6.192 mp. Terenul va fi folosit de administratia comunei pentru a realiza o pista de biciclete, investitie necesara pentru eficientizarea traficului din zona."Incurajam administratiile locale sa depuna proiecte in vederea accesarii de fonduri pentru obiective de acest gen. Am cedat un teren de la Consiliul Judetean Arad, pentru ca este important sa ... citeste toata stirea