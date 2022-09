CLAUDIA IUGA, IMAGINEA ALUMNI U.V.V.G. ARAD

"Alumni U.V.V.G. Arad" este asociatia absolventilor U.V.V.G. Arad, cu o contributie importanta la imaginea universitatii aradene.Pe langa absolventii care au ales sa-si continue activitatea profesionala in Arad si in tara, U.V.V.G. are mii de absolventi care s-au stabilit peste hotare, profesionalismul lor fiind magnetul care atrage, anual, alti studenti, cu precadere la specializarile de medicina.In acest context, la initiativa doamnei rector Prof. Univ. Dr. Habil. Coralia Cotoraci, ... citeste toata stirea