Claudiu Keseru a fost exclus din lot!

ARAD. Cazul Claudiu Keseru revine in actualitate. Jucatorul cu cel mai mare salariu de la UTA s-a dovedit un "mare fas" pana acum, iar lucrurile au luat o turnura nu tocmai placuta pentru el.Asta, dupa ce a fost prins la distractie, sambata seara."Claudiu Keseru reprezinta ceva pentru acest club, este o investitie, a fost adus pentru a face performanta. Am grabit, dar si datorita lui, trimiterea in primul unsprezece inca de la primul meci. I-am spus, insa, ca nu are cum sa fie la un nivel ... citeste toata stirea