Coacazele negre sunt considerate unele dintre cele mai valoroase fructe de padure, datorita bogatiei lor in vitamine, minerale si alti compusi benefici pentru sanatatea organismului. Aceste minunate fructe aduc un aport important de fier si sunt recomandate in alimentatia persoanelor care sufera de anemie, dar si ca stimulente pentru sistemul imunitar. Coacazele negre au un gust acrisor si sunt folosite in mod frecvent in prepararea de gemuri, dulceturi, compoturi si alte retete culinare. ... citeste toata stirea