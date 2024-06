Coada la vot, la o sectie din municipiu

ARAD. Mai bine de jumatate de ora s-a asteptat, in jurul pranzului, la sectia de votare de la Liceul Vasile Goldis de pe Calea Victoriei, pentru exercitarea dreptului de vot. Oamenii spun ca nu s-a mai intamplat asa ceva, iar unii au ales sa revina mai tarziu, cand se vor mai linisti lucrurile."Am asteptat sa votam cam jumatate de ora. Niciodata nu am prins asa ceva. Cand am ajuns noi, erau cam 25 de oameni in fata noastra. Am votat de fiecare data si de obicei, nu aveam mai mult de 2-3 ... citește toată știrea