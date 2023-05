Daca te-ai gandit vreodata ca cojile de nuci ar putea avea o utilizare benefica, ai dreptate! Aceste coji, pe care le-ai putea arunca in mod obisnuit, pot de fapt sa ofere multiple beneficii pentru sanatatea si frumusetea parului tau. Afla cum poti folosi cojile de nuci pentru a-ti imbunatati aspectul parului si a preveni caderea acestuia.Coaja de nuca este bogata in fosfor, un macromineral esential pentru sanatatea parului. In plus, contine si fier, un mineral utilizat frecvent in produsele ... citeste toata stirea