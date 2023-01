Cocheta sala de sport din Simand, a gazduit a XI-a editie la futsal/fotbal a Memorialului "Nicolae Ardelean", in onoarea celui care a fost "generalul" AJF-ului aradean.

In organizarea presedintelui Comisiei de copii si juniori, Gabriel Hardut, la acesta editie au participt 6 echipe de juniori A1 (nascuti in 2004 si mai tineri) care au fost impartite in 2 serii. Desi tinerii jucatori vin dupa perioada vacantei de iarna, acestia au demonstrat ca fotbalul e marea lor pasiune si nu au facut rabat de la efort, rezultand meciuri atractive si multa ambitie. Daca in unele meciuri din grupe au fost si diferente de scor mai mari, jocurile din fazele superioare au fost ... citeste toata stirea