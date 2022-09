Cod galben de fenomene EXTREME. Judetele lovite de ploi violente. Zonele unde temperaturile urca la 29 de grade - HARTA

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, astazi, o atentionare cod galben de ploi, valabila pentru mai multe judete din tara."Maine va fi instabilitate atmosferica mai mult in sud-est si centru, seara si in sud si sud-est, unde e posibil sa apara si vijelii", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul Meda Andrei.Nu e exclus ca, pe suprafete mai mici, sa cada grindina.Urmeaza o perioada mai linistita, pana spre sfarsitul saptamanii, cu ploi, dar mai putin ... citeste toata stirea