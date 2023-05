In Banat, Crisana, Maramures, vestul Transilvaniei, vestul si nordul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin descarcari electrice, averse torentiale, intensificari ale vantului (rafale in general de 50...60 km/h), vijelii si grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitatile de apa vor fi de 20...25 l/mp si izolat de peste 30... 40l/mp.Anuntul a fost facut de ANM, iar Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta recomanda: ... citeste toata stirea