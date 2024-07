Cod portocaliu de canicula in Arad; intrati AICI pentru a vedea ce temperaturi ne asteapta

Daca in cursul zilei de astazi ne aflam sub cod galben de canicula, maine trebuie spus ca in Arad si in mai multe judete din Vestul si Sudul tarii va fi cod portocaliu.Meteorologii vorbesc astazi despre un val de caldura persistent, canicula si disconfort termic ridicat. "Valul de caldura va continua sa se extinda si sa se intensifice in toate regiunile. Temperaturile maxime vor fi de 33...37 de grade, va fi disconfort termic ridicat si local canicula. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va ... citește toată știrea