ANM a emis noi atentionari cod rosu si cod portocaliu de vreme severa. Meteorologii anunta averse torentiale si abundente in mai multe judete.COD GALBENInterval de valabilitate: 12 iunie, ora 10 - 13 iunie, ora 12Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuataZone afectate: conform textului si hartiiIn intervalul mentionat, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Banat, Crisana, Oltenia, Transilvania, nord-vestul Munteniei, precum si in Carpatii ... citeste toata stirea