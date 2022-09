Avertizari de instabilitate atmosferica si ploi abundente in cea mai mare parte a tarii, pana vineri seara, anunta ANM.Cea mai mare parte a tarii se afla sub avertizari de instabilitate atmosferica si ploi abundente de joi de la ora 10:00, pana vineri, la ora 21:00.Conform ANM, in intervalul 1 septembrie, ora 10:00 - 2 septembrie, ora 21:00, se vor afla sub avertizare cod galben de ... citeste toata stirea