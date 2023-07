In perioada 13 iulie ora 15:00 - 14 iulie ora 08:00, judetul Arad se va afla sub incidenta avertizarii meteorologice COD PORTOCALIU de instabilitate atmosferica accentuata, conform informarii transmise de catre Administratia Nationala de Meteorologie.In intervalul mentionat sunt prognozate intensificari ale vantului (rafale de 70...90 km/h si izolat de peste 100 km/h), vijelii puternice, grindina de medii dimensiuni, frecvente descarcari electrice si averse torentiale (in intervale scurte de ... citeste toata stirea