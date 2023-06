Meteorologii au emis o noua avertizare cod portocaliu de ploi torentiale si fenomene extreme, pentru 12 judete din vestul si sud vestul tarii. In zilele urmatoare, vremea va fi instabila mai ales in regiunile vestice, nordice, centrale si la munte.Avertizarea este valabila vineri, in intervalul orar 14:00 - 23:00.Fenomene vizate: averse torentialeZone afectate: judetele Caras-Severin, Timis, Arad, Bihor, Satu Mare, ... citeste toata stirea