COD RUTIER 2022. Amenzi uriase pentru consumul de alcool la volan

Politia Capitalei a retinut zeci de permise si a dat amenzi de zeci de mii de lei soferilor prinsi ca au incalcat Codul Rutier.COD RUTIER 2022. Politistii rutieri au aplicat 65 sanctiuni contraventionale, in valoare de aproximativ 26.000 de lei, au retinut zece permise si au intocmit un dosar penal pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenta substantelor psihoactive, in urma controalelor desfasurate in noaptea de duminica spre luni in Capitala."In noaptea de 16/17 ... citeste toata stirea