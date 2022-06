Color the Village, Farasesti, judetul TImis: 30 de fatade reabilitate in 3 zile

Acasa in Banat: In doar 3 zile, peste 400 de voluntari au reusit sa refaca fatadele a 30 decladiri din satul Farasesti, judetul TimisSute de oameni din toate colturile tarii, dar si din strainatate au sosit in acest sfarsit desaptamana la Farasesti, in comuna Pietroasa, judetul Timis pentru a lua parte la Color theVillage, evenimentul care isi propune an de an, sa renoveze 30 de fatade dintr-un sat din Banat.Organizatorii estimeaza ca la eveniment s-au implicat peste 400 de voluntari unici, ... citeste toata stirea