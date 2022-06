Combinatia care te poate ucide. Ce sa NU faci niciodata dupa ce ai baut bere

Alcoolul este un diuretic ceea se inseamna ca duce la deshidratare - si interfereaza cu capacitatea corpului de a-si regla temperatura.Alcoolul, de asemenea, dilata vasele de sange, ceea ce face si caldura. De aceea, aceasta combinatie creste riscurile pentru sanatate putand duce inclusiv la deces."Alcoolul este un stres in plus pentru organism, fiindca isi diminueaza capacitatile in conditiile in care este deja epuizat de caldura extrema. In plus, alcoolul creste diureza, ceea ce inseamna ca ... citeste toata stirea