Comemorarea eroilor si inaintasilor romani la Gyula si Sarkad.

In data de 2 noiembrie 2022, Consulatul General al Romaniei la la Gyula, cu sprijinul Autoguvernarii Romanesti din Sercad (Sarkad), a organizat o ceremonie religioasa la Sercad, urmata de depuneri de coroane de flori la monumentul ostasilor romani neidentificati, sapte la numar, cazuti in septembrie 1944. Manifestarile au fost prilejuite de Sarbatoarea Tuturor Sfintilor, traditionala in crestinatatea occidentala, situate calendaristic in apropierea Zilei Armatei Romane.Monumentul, ridicat in ... citeste toata stirea