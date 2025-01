Compania de Apa a construit o statie noua de epurare la Gurahont

O noua statie de epurare s-a construit pe fonduri europene in Gurahont, judetul Arad. Construirea unei statii de epurare in zona a fost deosebit de necesara, avand in vedere ca este vorba despre o comuna cu peste 3.500 de locuitori care dispune de canalizare menajera, dar pana in prezent nu exista o statie de epurare moderna. Apa uzata era tratata prin decantare si apoi evacuata in raul Crisul Alb. Noua statie va deservi intreaga localitate Gurahont si include o treapta mecano-biologica, care ... citește toată știrea