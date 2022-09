Compania de Apa Arad a intervenit astazi pentru remedierea unei avarii pe aductiunea Vladimirescu-Mandruloc- Cicir, la conducta de otel DN 600 in tub de protectie DN 800, pe sub calea ferata de mare viteza Curtici-Simeria, in localitatea Vladimirescu. Vechea conducta, sparta, a fost inlocuita pe o portiune de 75 m cu teava PEHD DN 600 si armaturile aferente. Interventia a fost deosebit de dificila deoarece s-a desfasurat pe sub traversare cale ferata si a presupus inlocuirea conductei pe o ... citeste toata stirea