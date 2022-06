Compania de Apa Arad anunta ca, timp de 3 zile, de miercuri 29.06.2022 si pana vineri, 01.07.2022 in localitatile Sicula, Gurba si Cherelus furnizarea apei potabile va fi intrerupta in intervalul orar 09:00- 12:00 si 18:00- 21:00 pentru refacerea rezervei de apa, in conditii de seceta accentuata.Compania de Apa Arad reaminteste utilizatorilor ca, in special in perioadele ... citeste toata stirea