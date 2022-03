Companie maghiara detinuta de grupul Mol, invinsa definitiv de o comuna care s-a opus explorarilor de gaze

Panfora Oil Gas, compania de prospectiuni a grupului maghiar Mol, a pierdut definitiv procesul in care s-a judecat cu Primaria comunei Semlac, Arad, dupa ce accesul companiei pe drumurile comunei pentru a face prospectiuni a fost interzis. Curtea de Apel Cluj a pronuntat sentinta finala intr-un dosar in care care compania de prospectiuni Panfora Oil&Gas, detinuta de grupul maghiar Mol, s-a judecat cu Primaria Comunei Semlac, judetul Arad, pentru accesul pe drumurile din localitate in vederea ... citeste toata stirea