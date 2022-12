Complexul Muzeal Arad: Eveniment caritabil - expozitia "Brazi de poveste la muzeu"

In pragul sarbatorilor de iarna Complexul Muzeal Arad ofera aradenilor un cadou inedit, expozitia "Brazi de poveste la muzeu" care aduce nostalgia iernilor de altadata si magia copilariei in muzeu. Expozitia, o premiera pentru muzeul aradean, este realizata cu implicarea directa a partenerilor sai, firme private din sectorul economic aradean care au daruit si impodobit brazii expusi in muzeu pentru a deveni bucuria copiilor din centrele din judetul Arad, aflate sub protectia D.G.A.S.P.C. Arad. ... citeste toata stirea