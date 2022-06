Complexul Muzeal Arad: Expozitia Memories of blue

Memories of blueMatei PacurarMuzeul de Arta Arad, 10.06 - 10.07.2022Coordonatori de proiect: Ioan Paul Colta / Laurian PopaText critic: Adriana OpreaOrganizator: Complexul Muzeal Arad in colaborare cu Asociatia Producatorilor de ArtaVernisaj: Vineri, 10.06.2022, ora 18.00Text oferit de Adriana Oprea:Artist emergent al unei foarte recente generatii de noi pictori romani, Matei Pacurar se distinge in interiorul ei si ca un practician al obiectelor si formelor in spatiu. Picturi si ... citeste toata stirea