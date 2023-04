ROMLAG 1945 - 1965Vernisarea expozitiei interactiveorganizata de catreMuzeul Ororilor Comunismului in Romaniain parteneriat cuComplexul Muzeal Arad28 aprilie 2023strada Horia nr 10, sala ClioMuzeul Ororilor Comunismului in Romania (MOCR), in parteneriat cu Complexul Muzeal Arad, va invita la vernisarea expozitiei interactive "ROMLAG 1945 - 1965", ce va avea loc la Sala Clio, strada Horia nr. 10.Numele expozitiei "ROMLAG 1945-1965" este dat de sistemul concentrationar si represiv ... citeste toata stirea