Complexul Muzeal Arad / Muzeul de Arta: Exponatul lunii martie este lucrarea de grafica a artistului Toshio YOSHIZUMI (Japonia)

Proiectul muzeal "Exponatul lunii", organizat de Complexul Muzeal Arad, propune pentru luna martie intalnirea si familiarizarea publicului larg cu grafica japoneza contemporana. Invitam cu aceasta ocazie publicul larg sa descopere printre operele expuse in cadrul expozitiilor permanente si temporare o lucrare deosebita, semnata Toshio Yoshizumi."Daca in anii precedenti am prezentat publicului lucrari din sfera gravurii japoneze contemporane, acum ne propunem sa continuam aceasta practica ... citeste toata stirea