Comuna Moneasa cedeaza un teren pentru modernizarea drumului Barsa-Moneasa

Consiliul judetean va preluat in patrimoniu propriu aproximativ 1800 mp de teren, de la comuna Moneasa. Acest transfer imobiliar este necesar pentru modernizarea DJ 792B, prin amenajarea de santuri si parcare publica."Ne dorim drumuri bune, moderne si sigure, iar acest drum judetean, Barsa-Moneasa, aflat in proces de modernizare, se numara intre drumurile pe care Consiliul Judetean le modernizeaza, reabiliteaza sau asfalteaza. Am solicitat acest teren pentru a realiza, din ... citeste toata stirea