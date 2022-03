Comuna Ususau - "Ne miscam cu pasi mici, dar mergem inainte", spune primarul Florin Esole (FOTO si VIDEO)

Una dintre cele mai bine carmuite comune de pe Valea Muresului este comuna Ususau. Spunem acest lucru deoarece aceasta comuna si-a schimbat infatisarea in ultimii ani, datorita implicarii unui primar care a facut tot posibilul sa scoata comunitatea nu numai din anonimat, ci si din noroi si delasare.Cu multi ani in urma un tanar padurar din Carand a fost repartizat la Ocolul Silvic Lipova, primind canton silvic in Valea Cosului, intre Dorgos si Zabalt. Tanarul padurar de atunci si-a gasit la ... citeste toata stirea