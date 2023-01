Comuna Vladimirescu - proiecte finalizate, dar in curand incep altele noi (FOTO)

Administratia locala a comunei Vladimirescu este mereu si mereu in fruntea comunelor din judetul Arad, datorita faptului ca aici sunt mereu alte si alte lucrari de modernizare, fie cu fonduri din bugetul local, fie prin proiecte guvernamentale sau europene. Comuna este mare si se dezvolta continuu, datorita faptului ca multi aradeni renunta la a locui in oras si isi construiesc noi case in comuna. Daca in trecut comuna se dezvolta datorita noilor cartiere din Vladimirescu, astazi se dezvolta ... citeste toata stirea