Comunicat de presa - Asociatia Pro-Ghioroc Ma-Gyorok: Un an de succes - Proiectul "Clubul Tinerilor Pro-Teen Ghioroc"

Comunicat de presaAsociatia Pro-Ghioroc Ma-Gyorok: Un an de succes - Proiectul "Clubul Tinerilor Pro-Teen Ghioroc"Asociatia Pro-Ghioroc Ma-Gyorokanunta cu bucurie incheierea unui an plin de activitati educationale si recreative in cadrul proiectului "Clubul Tinerilor Pro-Teen Ghioroc", implementat cu sprijinul programului Start ONG, finantat de Kaufland Romania si coordonat de Asociatia Act for Tomorrow.Pe parcursul proiectului, peste 150 de tineri din comunitatea noastra au participat ... citește toată știrea