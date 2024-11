Comunicat | Gala Tinere Talente a pus in lumina reflectoarelor noua generatie de artisti

Gala Tinere Talente a pus in lumina reflectoarelornoua generatie de artisti26 noiembrie 2024 Editia 2024 aGalei Tinere Talente, organizata de Fundatia Regala Margareta a Romaniei, a avut loc aseara la Teatrul National "I. L. Caragiale" Bucuresti (TNB), in prezenta Altetei Sale Regale Principesa Sofia. Realizarile artistice ale unora dintre cei mai talentati tineri din tara, 15 muzicieni si 15 artisti vizuali, bursieri in cadrulprogramului Tinere Talente, a XVI-a generatie, au fost ... citește toată știrea