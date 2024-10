Concert MULTICULTI la Expo Arad

Sub genericul "Drumul Muzicii - 2024", Sambata, 19 Octombrie, a avut loc la Expo International Arad cea dintai colaborare muzicala dintre Sri Lanka si Romania.Concertul a fost dedicat "Gastarbeiterilor" (muncitorilor oaspeti) de pe tot intinsul patriei noastre, adica palmasilor care provin Nepal, India, Sri Lanka, Filipine, Vietnam, Bangladesh, Pakistan, etc. si asigura azi in Romania o mana de lucru ieftina in ... citește toată știrea