Institutul Liszt - Centrul Cultural Maghiar din Bucuresti si Asociatia Jaques Faix din Arad va invita joi, 27 aprilie 2023, incepand cu ora 18.00 la Casa Pianului - Jacques Faix (Arad, Episcopiei 25) la vernisajul expozitiei intitulate Turneul lui Liszt Ferenc in Banat, Transilvania, Muntenia si Moldova, in 1846-47, urmat de un recitalul sustinut de pianista ANTAL Anna-Andrea.Institutul Liszt - Centrul Cultural Maghiar din Bucuresti a organizat in anul 2021, cu ocazia implinirii a 210 ani de ... citeste toata stirea