Concurs National "Art of dance" la Santana (prima editie)

Anul acesta, calendarul evenimentelor culturale organizate de catre Primaria Orasului Santana, s-a imbogatit cu un nou concurs de dans. Astfel, sambata, 30 aprilie 2022, a avut loc la Santana, in sala de sport a Scolii Sfanta Ana, prima editie a Concursului National de Dans "Art of Dance". Evenimentul s-a bucurat de participarea a 11 trupe de dans (New Star Mini-Kids Crew Santana, New Star Kids Crew Santana, New Star Crew Santana, Rok Dance Timisoara, Mini-Mini Reflex Timisoara, Fit Dance ... citeste toata stirea