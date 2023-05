In acest sfarsit de saptamana s-a desfasurat etapa judeteana a concursului national cu tematica de protectie civila, "Cu viata mea apar viata", la Liceul cu Program Sportiv din Arad.Concursul pune accent pe solidaritate si implicare, prin instruirea elevilor pentru interventia in situatii de urgenta. Concursul reprezinta o activitate extrascolara de pregatire a elevilor din invatamantul gimnazial si liceal in domeniul protectiei civile, fiind organizat anual de Ministerul Educatiei prin ... citeste toata stirea