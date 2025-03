Condamnat la inchisoare, dupa ce a furat dintr-un magazin de bricolaj

Dupa ce a fost prins furand din Dedeman, in repetate randuri, un barbat din Targu Mures va ispasi o pedeapsa de ani grei de inchisoare, el avand mai multe condamnari la activ.In timp ce se afla in incinta magazinului Dedeman a sustras o nivela laser tip GCL250C din ambalajul sau, a plasat-o in cos si a trecut de zona caselor de marcat fara sa achite contravaloarea bunului, iar fapta intruneste elementele constitutive ale infractiunii de furt.S-a retinut incidenta prevederilor legale, ... citește toată știrea